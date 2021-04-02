В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве за сутки +1764 заболевших.
Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская
За сутки в России выявили 8792 новых случая коронавируса, умерло 400 пациентов, выздоровело — 9832. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+1764 случая за сутки), Петербург (+708), Подмосковье (+601), Нижегородская (+277) и Ростовская (+243) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"
Больше всего выздоровевших в Москве (+1324 за сутки), Петербурге (+1037), Подмосковье (+499), Нижегородской области (+318) и на Ставрополье (+251). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 563 056 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 99 633 пациента, 4 186 251 человек выздоровел.
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