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В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за сутки +1764 заболевших.

2 апреля 2021, 08:16
<p>Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская </p>

Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

За сутки в России выявили 8792 новых случая коронавируса, умерло 400 пациентов, выздоровело — 9832. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.


В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+1764 случая за сутки), Петербург (+708), Подмосковье (+601), Нижегородская (+277) и Ростовская (+243) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Больше всего выздоровевших в Москве (+1324 за сутки), Петербурге (+1037), Подмосковье (+499), Нижегородской области (+318) и на Ставрополье (+251). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 563 056 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 99 633 пациента, 4 186 251 человек выздоровел.

Коронавирус снова атакует: даже те, кто сделал прививку, могут заразиться ковидом, но болезнь протекает иначе

Коронавирус снова атакует: даже те, кто сделал прививку, могут заразиться ковидом, но болезнь протекает иначе

Эпидемия коронавируса может закончиться уже к августу 2021 года — такой сценарий не исключил академик РАН Виктор Малеев. По его словам, летом заболеваемость может значительно снизиться.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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