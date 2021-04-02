В США обвинили Россию в использовании "Спутника V" для собственных геополитических целей

Россия использует антиковидную вакцину "Спутник V" для "укрепления своего положения на международной арене". Вместе с Китаем страна якобы пользуется той ситуацией, которая возникла с западными препаратами. Об этом говорится в докладе исследовательской группы Конгресса США.

"Похоже, Россия и Китай используют продажу и безвозмездную передачу вакцин для укрепления своего положения на международной арене. Многие страны с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с задержками производства, приобретают варианты вакцин, производимые в Китае и России", — цитирует RT документ.

Подобное поведение государств специалисты связывают с недорогой стоимостью и более высокой допустимой температурой хранения препаратов России и Китая.

При этом сотрудники ведомства отмечают, что Россия якобы не сможет произвести достаточное количество вакцин "для выполнения взятых на себя обязательств". По их словам, РФ ещё не выполнила производственные нормы внутри страны.

А ранее немецкие читатели газеты Die Welt оценили переговоры лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона и возмутились тем, что Евросоюз затягивает приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Они напомнили, что препарат может стать спасением от кризиса, и призвали "смиренно попросить о помощи".

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