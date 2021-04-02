В США захотели обойтись без вакцины с плохой репутацией AstraZeneca

США могут обойтись без вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, репутация которой оказалась подпорчена из-за опасных побочных эффектов. Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"У меня есть общее мнение, что, учитывая контрактные отношения, которые мы имеем с рядом компаний, у нас есть достаточный объём вакцин, чтобы удовлетворить все наши нужды, не прибегая к AstraZeneca", — объяснил Фаучи агентству Reuters.