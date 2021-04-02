В США захотели обойтись без вакцины с плохой репутацией AstraZeneca
Окончательное решение, однако, по данному вопросу в стране ещё не принято.
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США могут обойтись без вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, репутация которой оказалась подпорчена из-за опасных побочных эффектов. Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
"У меня есть общее мнение, что, учитывая контрактные отношения, которые мы имеем с рядом компаний, у нас есть достаточный объём вакцин, чтобы удовлетворить все наши нужды, не прибегая к AstraZeneca", — объяснил Фаучи агентству Reuters.
Главный инфекционист США вместе с тем сделал оговорку, что этот вопрос всё ещё находится в подвешенном состоянии.
Ранее около 20 стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет. Позже европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. На фоне этой новости пять стран возобновили вакцинацию.
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