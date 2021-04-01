Коронавирус снова атакует: даже те, кто сделал прививку, могут заразиться ковидом, но болезнь протекает иначе

Вакцина не даёт абсолютной гарантии того, что человек не заразится коронавирусной инфекцией. Уже около тысячи человек в Москве заболели, хотя ранее делали прививку. Лайф выяснил, как протекает болезнь после вакцинации.

Около тысячи москвичей заразилось коронавирусом после вакцинации. Это 0,1 процента от общего числа тех, кто сделал прививку. Как сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы, 76% заболевших переносят ковид в лёгкой или даже бессимптомной форме.

— Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около одной тысячи человек, что составляет около одной десятой процента, — сообщили в пресс-службе.

Не так давно журнал Lancet опубликовал исследование , согласно которому российская вакцина "Спутник V" эффективна на 91,6%. Из 14 964 человек заболели 16 — 0,1% от общего числа. Этот же показатель совпадает с актуальной статистикой комплекса социального развития Москвы. Однако у некоторых участников исследования иммунный ответ вообще не развился. По мнению учёных, это может быть связано со зрелым возрастом испытуемых либо с индивидуальными особенностями их организма.

Как люди переносят вакцину

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В "Телеграме" есть чат почти на 4000 человек, которые сделали прививку, но чувствуют недомогание или заразились ковидом. По словам некоторых участников чата, инфекция настигла даже тех, кто работает удалённо, не пользуется общественным транспортом, а в магазин ходит в респираторе. Однако протекает болезнь нетяжело: пропадают вкус и запах, сильно закладывает нос, першит в горле, температура поднимается до 37,5.

По данным телеграм-канала "Народные отчёты о вакцинации", в котором состоит более 31 тысячи человек и ежедневно публикуются сведения тех, кто сделал прививку, вакцина действительно не защищает от коронавируса на 100%, но помогает перенести болезнь в лёгкой форме.

— Никакая вакцина не даёт абсолютной гарантии. То же самое происходит и с прививками от гриппа: вакцинированный может заразиться, но он будет переносить болезнь легко. Температура высоко не поднимется, озноб будет не таким, каким мог бы быть, и, вероятно, летального исхода из-за инфекции не произойдёт. Иммунитет уже в силах справиться с инфекцией самостоятельно, — говорит терапевт Анастасия Сафронова.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы добавляют, что иммунитет формируется уже после первой прививки от коронавируса. Второй компонент помогает продлить защитный эффект и натренировать иммунитет ещё лучше.

Разработчики "Спутника" отмечают, что оценивать иммунитет после вакцины нужно на 42-й день после первого укола. До этого организм ещё недостаточно адаптировался к препарату.

Что сделать, чтобы было ещё легче

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

После вакцинации необходимо соблюдать несколько правил, чтобы прививка была максимально эффективной.

Во-первых, нужно оградить себя от любого вида стресса. Это касается и негативных событий, которые заставляют нервничать, и переохлаждений, и перегреваний. На три – пять дней после вакцинации рекомендуется отказаться от посещения бань, саун, бассейнов. Первые сутки место укола нельзя мочить и расчёсывать.

Во-вторых, необходимо правильно питаться и соблюдать режим сна, чтобы не перегружать организм. Иммунолог Марина Аплетаева отметила, что не помешает курс поливитаминных комплексов, в которых собраны все необходимые для поддержания иммунитета микроэлементы и витамины. А вот с моновитаминными комплексами стоит быть аккуратнее и принимать их только по назначению врача.

В-третьих, снимать маски пока рано. Многие люди, в том числе вакцинированные, могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, и ношение маски способно защитить других людей от вируса.

— Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надёжно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования, — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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