Кошка принесла в госпиталь больного котёнка, надеясь на помощь, и это видео растопит любое сердце

Бездомная кошка принесла в больницу в Измире, Турция, своего котёнка, у которого из-за инфекции не открывался глаз. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пушистая родительница упорно тащит в зубах малыша, а люди расступаются перед ней.

По словам сотрудников больницы, они подкармливали кошку, как и другие местные жители. Но они не знали, что та окотилась. Также медработники отметили, что раньше усатая никогда не пыталась проникнуть внутрь здания. Однако в этот раз она отважилась прийти и попросить о помощи.