Кошка принесла в госпиталь больного котёнка, надеясь на помощь, и это видео растопит любое сердце
Любая хорошая мать беспокоится о своих детях, даже если у неё лапы и хвост.
Бездомная кошка принесла в больницу в Измире, Турция, своего котёнка, у которого из-за инфекции не открывался глаз. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пушистая родительница упорно тащит в зубах малыша, а люди расступаются перед ней.
Видео © Facebook / Gulf Today
По словам сотрудников больницы, они подкармливали кошку, как и другие местные жители. Но они не знали, что та окотилась. Также медработники отметили, что раньше усатая никогда не пыталась проникнуть внутрь здания. Однако в этот раз она отважилась прийти и попросить о помощи.
Когда мы утром начали приём пациентов, появилась кошка со своими котятами. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были потрясены
Медики проконсультировались с ветеринарами и закапали капли в глаза принесённому малышу, а заодно и полечили других котят бездомной рыжей мамы, пишет Daily Mail. Сейчас пушистикам подыскивают дом.
WOW-animals
Больной пёс три года сторожил опустевший после смерти хозяина дом, но его вовремя спасли — видео
вчера в 08:58
Внучка из Ростова-на-Дону сняла встречу дедушки с крошечным щенком, и это любовь с первого взгляда
31 марта, 06:51
Хозяин случайно узнал об измене кота, рассматривая фото дома, который продают его соседи
30 марта, 08:57
Выбор редакции
Больной пёс три года сторожил опустевший после смерти хозяина дом, но его вовремя спасли — видео
Названы ошибки хозяев, которые могут стоить жизни кошке
Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни
Арестованного мэра Майкопа заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов
В центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа
Комментариев: 0