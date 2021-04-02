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Кошка принесла в госпиталь больного котёнка, надеясь на помощь, и это видео растопит любое сердце

Любая хорошая мать беспокоится о своих детях, даже если у неё лапы и хвост.

2 апреля 2021, 06:59

Скриншот © Facebook / Gulf Today

Бездомная кошка принесла в больницу в Измире, Турция, своего котёнка, у которого из-за инфекции не открывался глаз. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пушистая родительница упорно тащит в зубах малыша, а люди расступаются перед ней.

Видео © Facebook / Gulf Today

По словам сотрудников больницы, они подкармливали кошку, как и другие местные жители. Но они не знали, что та окотилась. Также медработники отметили, что раньше усатая никогда не пыталась проникнуть внутрь здания. Однако в этот раз она отважилась прийти и попросить о помощи.

Когда мы утром начали приём пациентов, появилась кошка со своими котятами. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были потрясены

медработник

Скриншот © Facebook / Gulf Today

Скриншот © Facebook / Gulf Today

Медики проконсультировались с ветеринарами и закапали капли в глаза принесённому малышу, а заодно и полечили других котят бездомной рыжей мамы, пишет Daily Mail. Сейчас пушистикам подыскивают дом.

Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого

Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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