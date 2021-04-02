Огромные хлопья и плохая видимость: Москву накрыл апрельский снегопад. Видео © LIFE

Зима никак не хочет покидать Москву, поэтому утром 2 апреля жители столицы смогли вновь ощутить её присутствие благодаря снегопаду. Лайф публикует видео с улиц города.

На кадрах видно, что граждане пытаются спастись от огромных хлопьев под зонтами, а кто-то прикрывается от непогоды капюшонами. Стена снега также создала плохую видимость на дорогах. Снег с дождём, согласно прогнозу, продолжится в столице и большей части Подмосковья до 10:00 часов.

Как сообщают синоптики, сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные осадки, а воздух прогреется до семи градусов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Ранее Лайф рассказывал, какая погода будет в апреле в европейской части России. По словам метеоролога, к концу месяца температура воздуха достигнет почти майских показателей.

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