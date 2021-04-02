"Оставьте их в покое": Британцы бурно отреагировали на 10 "перехватов" российских самолётов силами НАТО

Сведения о десяти "перехватах" российских самолётов силами НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Чёрного и Балтийского морей опубликовал британский таблоид The Daily Mail. Подданные Королевства начали оставлять под статьёй комментарии с призывами оставить уже Россию в покое.

"Оставьте в покое бедных россиян", "Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от "туристов" с лодок?", "Американские B-52 (на самом деле B-1B. — Прим. Лайфа), дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность", — пишут комментаторы.

Некоторые пользователи посчитали, что новости как таковой нет — страны регулярно разведывают обстановку рядом с границами своих соседей. Нашлись и те, кто увидел в событии повод раскритиковать власти Великобритании.

Они в международном воздушном пространстве Пользователь с ником Voice of Sense

Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга MetalGary

А мы сокращаем количество наших самолётов-перехватчиков Ian48

К слову, экипажи Дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. По заявлению Минобороны, все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее Лайф писал о том, что в США решили противопоставить России "новое супероружие" из двух самолётов.

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