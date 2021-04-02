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В Италии нашли картину Пуссена, конфискованную во время Второй мировой

Полотно возвращено законным владельцам.

2 апреля 2021, 04:34
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/armadeicarabinieri/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">armadeicarabinieri</a> </p>

Фото © armadeicarabinieri

Итальянские карабинеры обнаружили картину художника XVII века Николы Пуссена, конфискованную немецкими оккупационными войсками у еврейской семьи в 1944 году. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте подразделения по охране культурного наследия.

В сообщении говорится, что картину на библейский сюжет Loth avec ses deux filles lui servant à boire ("Лот с двумя дочерьми, которые подают ему попить") занесли в базу данных украденных произведений после заявления наследников пострадавших — 98-летней гражданки Швейцарии и 68-летнего американца. Их родственники жили во французском Пуатье, который подвергся немецкой оккупации. Полотно пропало между февралём и августом 1944 года.

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По данным ведомства, написанное маслом произведение размером 120 на 150 сантиметров нашли дома у торговца антиквариатом в итальянской Падуе. Семья ещё в 1946 году начала поиск конфискованной картины. Во время расследования стало известно, что в 2017 году полотно попало в Италию. Затем картину временно вывозили в Бельгию на выставку-ярмарку. После того как "Лота" обнаружили и изъяли у торговца, картина была возвращена законным владельцам.

Ранее Лайф писал о том, что цифровую картину художника Beeple продали на аукционе за 69,3 миллиона долларов.

Авторы
Юлия Коновалова

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