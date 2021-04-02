Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пассажирский поезд сошёл с рельсов при въезде в туннель на Тайване, есть жертвы

Люди оказались заблокированными внутри покорёженного состава, их эвакуировали спасатели.

2 апреля 2021, 04:00
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/groups/368325100931612/permalink/435810154183106/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">阿美族的歌</a></p>

Фото © Facebook / 阿美族的歌

Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов при въезде в горный туннель на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Фото © Facebook / 阿美族的歌

Фото © Facebook / 阿美族的歌

По предварительной информации, как минимум один человек скончался по пути в больницу, есть раненые. Позже местные СМИ сообщили ещё о троих погибших. Отмечается, что многих обнаружили без сознания и эвакуировали из состава.

  • Фото © Facebook / 阿美族的歌
    Фото © Facebook / 阿美族的歌
  • Фото © Facebook / 阿美族的歌
    Фото © Facebook / 阿美族的歌
  • Фото © Facebook / 阿美族的歌
    Фото © Facebook / 阿美族的歌

Фото © Facebook / 阿美族的歌

1 / 3

Инцидент произошёл в уезде Хуалянь. В восьми вагонах находилось около 350 пассажиров, второй и третий вагоны по невыясненной пока причине сошли с рельсов и врезались в стену, четвёртый и пятый сильно деформировались. Люди оказались заблокированными внутри в темноте, их эвакуировали прибывшие на место спасатели.

Фото © Центральное информационное агентство Тайваня

Фото © Центральное информационное агентство Тайваня

"Всё вокруг в крови... Спасите нас!" Момент смертельного столкновения поездов в Египте попал на видео

"Всё вокруг в крови... Спасите нас!" Момент смертельного столкновения поездов в Египте попал на видео

Инцидент расследуется Департаментом транспорта и безопасности, была создана экстренная группа реагирования. Движение по железной дороге продолжается по встречному туннелю. По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищающей железнодорожное полотно от камней.

Ранее в Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лососевый хаус: почему жители Тайваня массово меняют имена на нечто совсем странное

19 марта, 07:11

Путин направил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией с поездами

27 марта, 08:01

Зонд InSight зафиксировал два сильных марсотрясения

сегодня в 01:38

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии

сегодня в 05:23

"Оставьте их в покое": Британцы бурно отреагировали на 10 "перехватов" российских самолётов силами НАТО

сегодня в 05:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1