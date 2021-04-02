Пассажирский поезд сошёл с рельсов при въезде в туннель на Тайване, есть жертвы
Люди оказались заблокированными внутри покорёженного состава, их эвакуировали спасатели.
Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов при въезде в горный туннель на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
По предварительной информации, как минимум один человек скончался по пути в больницу, есть раненые. Позже местные СМИ сообщили ещё о троих погибших. Отмечается, что многих обнаружили без сознания и эвакуировали из состава.
Инцидент произошёл в уезде Хуалянь. В восьми вагонах находилось около 350 пассажиров, второй и третий вагоны по невыясненной пока причине сошли с рельсов и врезались в стену, четвёртый и пятый сильно деформировались. Люди оказались заблокированными внутри в темноте, их эвакуировали прибывшие на место спасатели.
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Инцидент расследуется Департаментом транспорта и безопасности, была создана экстренная группа реагирования. Движение по железной дороге продолжается по встречному туннелю. По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищающей железнодорожное полотно от камней.
Ранее в Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали.
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