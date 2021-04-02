В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра, персонал и пациентов эвакуируют — видео
К медицинскому учреждению направлены автомобили скорой помощи.
Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
Видео © Соцсети
Пациентов и сотрудников эвакуируют из здания кардиоцентра в Благовещенске из-за возгорания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.
"Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска... В тушении задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники", — уточнили в управлении.
У кардиоцентра развернули штаб пожаротушения. К медицинскому учреждению направлены автомобили скорой помощи. О пострадавших информации не поступало.
А в Татарстане ранее прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах.
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