В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра, персонал и пациентов эвакуируют — видео

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Пациентов и сотрудников эвакуируют из здания кардиоцентра в Благовещенске из-за возгорания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.







"Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска... В тушении задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники", — уточнили в управлении.

У кардиоцентра развернули штаб пожаротушения. К медицинскому учреждению направлены автомобили скорой помощи. О пострадавших информации не поступало.

А в Татарстане ранее прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах.

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