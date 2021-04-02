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В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра, персонал и пациентов эвакуируют — видео

К медицинскому учреждению направлены автомобили скорой помощи.

2 апреля 2021, 03:40
<p>Фото © ГУ МЧС России по Амурской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Амурской области

Видео © Соцсети

Пациентов и сотрудников эвакуируют из здания кардиоцентра в Благовещенске из-за возгорания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

  • Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
    Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
  • Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
    Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
  • Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
    Фото © ГУ МЧС России по Амурской области

Фото © ГУ МЧС России по Амурской области

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"Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска... В тушении задействовано 35 человек личного состава и 11 единиц техники", — уточнили в управлении.

У кардиоцентра развернули штаб пожаротушения. К медицинскому учреждению направлены автомобили скорой помощи. О пострадавших информации не поступало.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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