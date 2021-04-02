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"Принудительно записали в русские": На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

Основной аргумент — классик родился на Полтавщине, и неважно, на каком языке он писал.

2 апреля 2021, 03:55
<p>Фото © <a href="http://www.domgogolya.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека</a></p>

Фото © Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека

Классик литературы Николай Гоголь — это украинский писатель, однако "российская пропаганда" его "принудительно записывает в русские". Такое мнение в своём телеграм-канале высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Даже на Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском", — возмущается он.

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По словам Ткаченко, Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.

Ранее Лайф писал о том, что Климкин заявил об "украинском" происхождении России и Белоруссии.

Авторы
Юлия Коновалова

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