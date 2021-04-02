"Принудительно записали в русские": На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
Основной аргумент — классик родился на Полтавщине, и неважно, на каком языке он писал.
Классик литературы Николай Гоголь — это украинский писатель, однако "российская пропаганда" его "принудительно записывает в русские". Такое мнение в своём телеграм-канале высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Даже на Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском", — возмущается он.
По словам Ткаченко, Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.
Ранее Лайф писал о том, что Климкин заявил об "украинском" происхождении России и Белоруссии.
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