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"У него вскрыта грудная клетка": Бригада врачей делает пациенту операцию внутри горящего кардиоцентра в Благовещенске

Из здания эвакуировано почти 70 больных.

2 апреля 2021, 04:19
<p>Фото © ГУ МЧС России по Амурской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Амурской области

Одна бригада врачей отказалась покинуть загоревшийся кардиоцентр в Благовещенске. Медики продолжили делать операцию одному из пациентов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

"Внутри находится один человек, ему делают операцию, у него вскрыта грудная клетка. В операции задействовано восемь врачей. Все остальные эвакуированы", — сообщил журналистам градоначальник.

Из здания эвакуировали остальной персонал и 67 пациентов. На месте работает лаборатория, которая должна установить причину возгорания. По предварительной версии, пожар произошёл из-за нарушения в работе электрической проводки. К ликвидации возгорания привлечено 35 спасателей и 11 единиц техники.

В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра, персонал и пациентов эвакуируют — видео

В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра, персонал и пациентов эвакуируют — видео

А в Татарстане ранее прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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