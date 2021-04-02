"У него вскрыта грудная клетка": Бригада врачей делает пациенту операцию внутри горящего кардиоцентра в Благовещенске
Из здания эвакуировано почти 70 больных.
Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
Одна бригада врачей отказалась покинуть загоревшийся кардиоцентр в Благовещенске. Медики продолжили делать операцию одному из пациентов, сообщил мэр города Олег Имамеев.
"Внутри находится один человек, ему делают операцию, у него вскрыта грудная клетка. В операции задействовано восемь врачей. Все остальные эвакуированы", — сообщил журналистам градоначальник.
Из здания эвакуировали остальной персонал и 67 пациентов. На месте работает лаборатория, которая должна установить причину возгорания. По предварительной версии, пожар произошёл из-за нарушения в работе электрической проводки. К ликвидации возгорания привлечено 35 спасателей и 11 единиц техники.
А в Татарстане ранее прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Оказались повреждены квартиры на двух этажах.
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