Самолёт UTair протаранил Як-40 на стоянке в аэропорту Сургута
Воздушные суда получили механические повреждения.
Фото © Уральское следственное управление на транспорте СК России
Самолёт авиакомпании UTair с запущенными двигателями укатился с полосы и протаранил Як-40 на стоянке в аэропорту Сургута. Об инциденте сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.
Фото © Уральское следственное управление на транспорте СК России
"1 апреля 2021 года в 22:45 (20:45 мск) в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолётов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершён наезд на воздушное судно Як-40", — уточнили в управлении.
Следователи рассказали, что в момент столкновения ни в одном из воздушных судов не было пассажиров и членов экипажей. В результате ЧП никто не пострадал, а вот самолёты получили механические повреждения. По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины произошедшего.
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