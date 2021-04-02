Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии
Лидер республики убеждён, что взаимодействие в рамках Союзного государства будет и дальше отвечать интересам граждан двух стран.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днём единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.
"Двадцать пять лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Белоруссии и России, ставший отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов. За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве", — отметил глава государства.
Лукашенко отметил, что уже сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, которые способствуют повышению качества жизни и благосостояния граждан двух стран. Он также выразил убеждённость, что и дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства будет отвечать интересам жителей обоих государств.
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко назвал Россию основным экономическим партнёром и стратегическим союзником республики.
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