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В центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа

Учреждение получило патент на соответствующую разработку.

2 апреля 2021, 08:20
<p>Фото © ТАСС / EPA / Attila Balazs</p>

Фото © ТАСС / EPA / Attila Balazs

Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса "Спутник V", начал доклинические испытания препарата в виде назальных капель. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", — приводит его слова РИА "Новости".

Гинцбург назвал сроки окончания испытаний вакцины "Спутник V" в России

Гинцбург назвал сроки окончания испытаний вакцины "Спутник V" в России

Ранее Лайф сообщал о подаче заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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