В центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа
Учреждение получило патент на соответствующую разработку.
Фото © ТАСС / EPA / Attila Balazs
Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса "Спутник V", начал доклинические испытания препарата в виде назальных капель. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал о подаче заявки на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник лайт".
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