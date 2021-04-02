Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона — видео
Не исключено, что он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.
Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона. Видео © Пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края
Житель Красноярска решил отомстить автосалону, с охранником которого у него произошёл конфликт, протаранив стеклянные двери здания. Однако, перед тем как воплотить в жизнь свой план, мужчина попал в поле зрения сотрудников ДПС, которые организовали погоню. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.
Отмечается, что о странном участнике дорожного движения правоохранителям сообщил автомобилист. Выехав в указанном направлении, сотрудники ГИБДД заметили "тойоту", которая ехала с включённым дальним светом фар и выполняла различные манёвры. При этом на законные требования остановиться водитель никак не реагировал.
В определённый момент правоохранители попытались заблокировать нарушителю дорогу своим автомобилем, однако мужчину это не остановило. Он столкнулся с машиной экипажа и уехал с места ДТП. Злоумышленник заехал на территорию одного из автосалонов в Центральном районе Красноярска, после чего на полной скорости протаранил стеклянные двери здания, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку.
Нарушителя задержали. Оказалось, что на днях мужчина приходил в данный автосалон, где между ним и охранником произошёл конфликт. В результате на посетителя составили административный материал за хулиганство.
Скандальный блогер Литвин попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС
Теперь 34-летнему жителю Красноярска грозит лишение водительских прав и штраф в размере 15 тысяч рублей за неповиновение законным требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Кроме того, нарушителя отправили на медицинское обследование для определения возможного алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее Лайф рассказывал, что российский блогер влетел в витрину автосалона на новеньком авто Porsche. Вероятно, это был очередной розыгрыш.
Лента новостей
Выбор редакции
Искорёженные авто, трое погибших: страшное ДТП произошло под Красноярском — видео
Медведь гонялся за прохожими в Нижневартовске и угодил под автобус — видео
Арестованного мэра Майкопа заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов
"Нужно тормознуть": Трихолог объяснила влияние стресса на выпадение волос
13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин
Комментариев: 0