Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона. Видео © Пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края

Житель Красноярска решил отомстить автосалону, с охранником которого у него произошёл конфликт, протаранив стеклянные двери здания. Однако, перед тем как воплотить в жизнь свой план, мужчина попал в поле зрения сотрудников ДПС, которые организовали погоню. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

Отмечается, что о странном участнике дорожного движения правоохранителям сообщил автомобилист. Выехав в указанном направлении, сотрудники ГИБДД заметили "тойоту", которая ехала с включённым дальним светом фар и выполняла различные манёвры. При этом на законные требования остановиться водитель никак не реагировал.

В определённый момент правоохранители попытались заблокировать нарушителю дорогу своим автомобилем, однако мужчину это не остановило. Он столкнулся с машиной экипажа и уехал с места ДТП. Злоумышленник заехал на территорию одного из автосалонов в Центральном районе Красноярска, после чего на полной скорости протаранил стеклянные двери здания, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку.

Нарушителя задержали. Оказалось, что на днях мужчина приходил в данный автосалон, где между ним и охранником произошёл конфликт. В результате на посетителя составили административный материал за хулиганство.

Теперь 34-летнему жителю Красноярска грозит лишение водительских прав и штраф в размере 15 тысяч рублей за неповиновение законным требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Кроме того, нарушителя отправили на медицинское обследование для определения возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее Лайф рассказывал, что российский блогер влетел в витрину автосалона на новеньком авто Porsche. Вероятно, это был очередной розыгрыш.

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