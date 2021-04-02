Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона — видео

Не исключено, что он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

2 апреля 2021, 08:41

Житель Красноярска с экипажем ДПС на хвосте из мести протаранил двери автосалона. Видео © Пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края

Житель Красноярска решил отомстить автосалону, с охранником которого у него произошёл конфликт, протаранив стеклянные двери здания. Однако, перед тем как воплотить в жизнь свой план, мужчина попал в поле зрения сотрудников ДПС, которые организовали погоню. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

Отмечается, что о странном участнике дорожного движения правоохранителям сообщил автомобилист. Выехав в указанном направлении, сотрудники ГИБДД заметили "тойоту", которая ехала с включённым дальним светом фар и выполняла различные манёвры. При этом на законные требования остановиться водитель никак не реагировал.

Instagram заблокировал аккаунт задержанного за массовое ДТП блогера Эдварда Била

Instagram заблокировал аккаунт задержанного за массовое ДТП блогера Эдварда Била

В определённый момент правоохранители попытались заблокировать нарушителю дорогу своим автомобилем, однако мужчину это не остановило. Он столкнулся с машиной экипажа и уехал с места ДТП. Злоумышленник заехал на территорию одного из автосалонов в Центральном районе Красноярска, после чего на полной скорости протаранил стеклянные двери здания, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку.

Нарушителя задержали. Оказалось, что на днях мужчина приходил в данный автосалон, где между ним и охранником произошёл конфликт. В результате на посетителя составили административный материал за хулиганство.

Скандальный блогер Литвин попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС

Скандальный блогер Литвин попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС

Теперь 34-летнему жителю Красноярска грозит лишение водительских прав и штраф в размере 15 тысяч рублей за неповиновение законным требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Кроме того, нарушителя отправили на медицинское обследование для определения возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее Лайф рассказывал, что российский блогер влетел в витрину автосалона на новеньком авто Porsche. Вероятно, это был очередной розыгрыш.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Искорёженные авто, трое погибших: страшное ДТП произошло под Красноярском — видео

30 марта, 06:27

Медведь гонялся за прохожими в Нижневартовске и угодил под автобус — видео

17 марта, 06:53

Арестованного мэра Майкопа заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов

сегодня в 08:28

"Нужно тормознуть": Трихолог объяснила влияние стресса на выпадение волос

сегодня в 09:58

13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1