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В Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод, и вот трогательное объяснение этому

Необычный ролик в краткие сроки набрал популярность в соцсетях.

30 марта 2021, 10:52

Фото © "ВКонтакте" / Лев Федосеев

На днях пользователи Сети в который раз убедились, насколько удивительна природа родного края. Фотограф из Мурманска Лев Федосеев выложил на своей странице во "ВКонтакте" ролик, снятый с помощью дрона. В видео стадо оленей бежит по ровному кругу, и такая синхронность вызывает у многих восторг.

Видео © "ВКонтакте" / Лев Федосеев

Эти кадры способны на полном серьёзе загипнотизировать, однако причина такого хоровода не самая весёлая. Зоологи объясняют, что олени начинают круговое движение для того, чтобы защитить слабых членов стада. В центр помещаются пожилые особи, самки и детёныши, вокруг которых сильные и молодые олени бегут, выставив рога.

Фото © "ВКонтакте" / Лев Федосеев

Фото © "ВКонтакте" / Лев Федосеев

Олень — стадное животное. Преимущественно живёт в тундре, где на оленей охотятся, например, волки. Таким образом животное от них защищается. Миллионы лет эволюции сделали своё дело. В круг выстраиваются не только олени, но и любые другие копытные дикие животные, например коровы, зубры и бизоны

Зоолог Андрей Подлужнов

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