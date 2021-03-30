В Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод, и вот трогательное объяснение этому

На днях пользователи Сети в который раз убедились, насколько удивительна природа родного края. Фотограф из Мурманска Лев Федосеев выложил на своей странице во "ВКонтакте" ролик, снятый с помощью дрона. В видео стадо оленей бежит по ровному кругу, и такая синхронность вызывает у многих восторг.