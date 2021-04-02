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"Немножко трудно для меня": Сын Водяновой в прямом эфире показал, как плохо говорит по-русски — видео

19-летний Лукас во время трансляции назвал кроссовки туфлями.

2 апреля 2021, 09:06

Фото © Instagram / lucas_portman

Сын Натальи Водяновой в прямом эфире показал умение говорить по-русски. Видео © Instagram / natasupernova

Модель Наталья Водянова попросила своего 19-летнего сына Лукаса во время прямого эфира в "Инстаграме" продемонстрировать умение говорить на русском языке, который является родным для звезды. В трансляции молодой человек презентовал свою коллекцию обуви.

"Я могу. Это немножко трудно. Я попробовать. По-русски — это трудно. Это классные туфли. Я люблю их много, много. Это очень красивый. Жёлтые, красные, зелёные. Это всё тебе, обязательно, сейчас", — сказал парень.

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После этого Лукас извинился за плохую речь и перешёл на английский язык. При этом во время эфира модель говорила с сыном на русском языке, и он её понимал. Водянова призналась, что в скудных познаниях Лукаса виновата она: когда мальчику было три года, она перестала говорить с ним на русском и перешла только на английский. Однако с другими детьми, подчеркнула модель, она говорит на своём родном языке.

Ранее Наталья Водянова покорила поклонников необычной фотографией 25-летней давности и раскрыла секрет успеха. Комментаторы осыпали её массой смайликов и комплиментов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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