"Немножко трудно для меня": Сын Водяновой в прямом эфире показал, как плохо говорит по-русски — видео
19-летний Лукас во время трансляции назвал кроссовки туфлями.
Фото © Instagram / lucas_portman
Сын Натальи Водяновой в прямом эфире показал умение говорить по-русски. Видео © Instagram / natasupernova
Модель Наталья Водянова попросила своего 19-летнего сына Лукаса во время прямого эфира в "Инстаграме" продемонстрировать умение говорить на русском языке, который является родным для звезды. В трансляции молодой человек презентовал свою коллекцию обуви.
"Я могу. Это немножко трудно. Я попробовать. По-русски — это трудно. Это классные туфли. Я люблю их много, много. Это очень красивый. Жёлтые, красные, зелёные. Это всё тебе, обязательно, сейчас", — сказал парень.
После этого Лукас извинился за плохую речь и перешёл на английский язык. При этом во время эфира модель говорила с сыном на русском языке, и он её понимал. Водянова призналась, что в скудных познаниях Лукаса виновата она: когда мальчику было три года, она перестала говорить с ним на русском и перешла только на английский. Однако с другими детьми, подчеркнула модель, она говорит на своём родном языке.
Ранее Наталья Водянова покорила поклонников необычной фотографией 25-летней давности и раскрыла секрет успеха. Комментаторы осыпали её массой смайликов и комплиментов.
WOW-stars
"Превращаюсь в мужика": Удаливший обвисшую кожу юморист из "Кривого зеркала" ищет невесту
сегодня в 08:56
Боня показала свою пятую точку, накачанную до метра в объёме, и разница заворожила даже хейтеров
сегодня в 07:27
Изуродованная экс-жена Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии
вчера в 17:03
Выбор редакции
Водянова покорила поклонников необычной фотографией 25-летней давности и раскрыла секрет успеха
Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни
"Превращаюсь в мужика": Удаливший обвисшую кожу юморист из "Кривого зеркала" ищет невесту
Россиян предупредили о подорожании ноутбуков
Похож на морского ската: Утверждён облик нового российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Комментариев: 0