"Не хватило алкоголя": Как депутат Гетта летел из Москвы в Казань

11 марта депутат Госдумы, зампред Комитета по финансовому рынку Антон Гетта устроил дебош на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Москвы в Казань. Об этом Лайф узнал из жалобы "Аэрофлота" на парламентария, которую авиакомпания направила в Госдуму.

Суть письма заключается в том, что депутат и его приятель летели в бизнес-классе. Они были явно навеселе, хотели выпить ещё, но экипаж отказал им в "новых порциях алкоголя". Это очень расстроило Гетту: он бегал по салону, угрожал бортпроводникам и мешал им работать. Как говорится в письме "Аэрофлота", по прилёте в Казань экипаж "передал" буйного пассажира местным полицейским.

Аэропорт в Казани. Фото © visitrussia.org.uk

Лайфу удалось связаться с очевидцами произошедшего 11 марта на рейсе SU-1194 Москва — Казань.

— Двум пассажирам не хватило ранее выпитого алкоголя, и они стали требовать ещё. Но стюардесса отказала. Мужчина начал ругаться, кричал: "Кто ты такая? Тебя уволю", корочками своими угрожал. Вместе с приятелем они нажимали постоянно кнопку вызова. Стюардесса не могла обслужить других пассажиров в бизнес-классе, — рассказал Лайфу очевидец.

Он подтвердил, что после посадки лайнера депутата передали сотрудникам полиции, которые увели его из самолёта "под ручки".

Само путешествие недёшево обошлось Гетте или бюджету. Лайф изучил расценки на перелёты из Москвы в Казань бизнес-классом на борту "Аэрофлота". Такие билеты стоят около 100 тысяч рублей и дороже.

Депутата ждёт беседа

Фото © Агентство "Москва"

В Госдуме Лайфу подтвердили, что получили письмо "Аэрофлота" с жалобой на выходку Антона Гетты. Об этом рассказал глава фракции "Единая Россия" в парламенте Сергей Неверов. По его словам, Гетта уехал на недельное турне в регион, но по прибытии в Москву его ждёт "беседа".

— В Думе это письмо видели. Я пока не могу комментировать, так как не разговаривал с Геттой, поскольку он находится в регионе. Как прибудет, мы с ним побеседуем и дальше выясним с "Аэрофлотом", — пояснил Неверов.

Пресс-секретарь самого Антона Гетты Вероника Смольская отказалась прокомментировать Лайфу письмо "Аэрофлота".

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила Лайфу, что не будет комментировать эту ситуацию, пояснив, что речь идёт о персональных данных пассажиров.

Ничего не знаем

Лайф решил выяснить, какую правовую оценку этому инциденту на борту "Аэрофлота" дали сотрудники полиции и чем это всё закончилось для самого депутата. В МВД Татарстана сразу дистанцировались от этой истории, перенаправив вопросы в Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Официальные представители ведомства сообщили Лайфу, что, мол, им ничего не известно об инциденте на борту "Аэрофлота" и депутата Гетту в полицию не доставляли.

— В сети Интернет появилась информация о доставлении в линейный отдел полиции в аэропорту города Казань гражданина, нарушавшего общественный порядок на борту самолёта, следовавшего рейсом Москва — Казань. Сообщаем, что указанный в публикациях пассажир в дежурную часть ЛОП в аэропорту Казани не доставлялся. Сообщений от представителей авиакомпании о нарушении общественного порядка на борту данного авиарейса в полицию не поступало, — говорится в ответе УТ МВД России по ПФО.

Соответственно, этот инцидент даже не был зарегистрирован в служебных журналах. Учитывая сообщения "Аэрофлота" и очевидцев, получается, что некие сотрудники полиции в аэропорту Казани "приняли" от экипажа депутата Гетту, но до отделения его не довели. Что произошло за это время, о чём они договорились в дороге, остаётся только предполагать.

Депутат с историей

Антон Гетта, уроженец Ростова-на-Дону, избран депутатом Госдумы в октябре 2016 года, ранее он занимал кресло исполнительного директора фонда "Бюро расследований Общероссийского народного фронта".

В далёком 2012-м Гетта руководил ростовским предприятием "Шахтинское монтажное наладочное управление" (ликвидировано в 2016 году). Об этом свидетельствуют данные базы "СПАРК-Интерфакса". Незадолго до того в компании произошёл коррупционный скандал, из-за которого правоохранительные органы возбудили уголовное дело против сына бывшего вице-губернатора Ростовской области Сергея Назарова, по совместительству экс-владельца предприятия, на котором трудился Гетта.

По версии следствия, Шахтинское монтажное наладочное управление Назарова незаконно получило от корпорации "МРСК Юга" ("Россети Юг") госконтракт. Взамен менеджеры госкомпании получили откат в 10% от суммы контракта.