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В Минтрансе опровергли сообщения о подорожании авиабилетов

Ранее о росте стоимости заявили представители сервисов продажи билетов.

2 апреля 2021, 07:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство транспорта РФ опровергло информацию о росте цен на авиабилеты. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, по ряду направлений внутри страны стоимость билетов снизилась. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — отметили в Минтрансе.

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Ранее Лайф сообщал, что, по данным сервисов по продаже авиабилетов, стоимость перелётов по России увеличилась на 1520%. Дороже всего стало летать из Москвы в Набережные Челны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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