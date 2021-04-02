В Минтрансе опровергли сообщения о подорожании авиабилетов
Ранее о росте стоимости заявили представители сервисов продажи билетов.
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Министерство транспорта РФ опровергло информацию о росте цен на авиабилеты. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, по ряду направлений внутри страны стоимость билетов снизилась. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — отметили в Минтрансе.
Ранее Лайф сообщал, что, по данным сервисов по продаже авиабилетов, стоимость перелётов по России увеличилась на 15–20%. Дороже всего стало летать из Москвы в Набережные Челны.
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