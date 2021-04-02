В Минтрансе опровергли сообщения о подорожании авиабилетов

Министерство транспорта РФ опровергло информацию о росте цен на авиабилеты. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, по ряду направлений внутри страны стоимость билетов снизилась. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — отметили в Минтрансе.