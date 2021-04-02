"Человека надо было спасти": Врачи кардиоцентра в Благовещенске рассказали об операции во время пожара
Хирургическое вмешательство, продолжавшееся несколько часов, провели на высшем уровне.
Фото © ГУ МЧС России по Амурской области
"Человека надо было спасти": Врачи кардиоцентра в Благовещенске рассказали об операции во время пожара. Видео © Telegram / Mash
Врачи кардиоцентра в Благовещенске, которые продолжили оперировать пациента, несмотря на пожар в здании, рассказали, что хирургическое вмешательство нельзя было прервать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Операция идёт, её закончить было нельзя, к сожалению или к счастью для пациента. Человека надо было спасти, сделали всё на высшем уровне. Операция — аортокоронарное шунтирование с искусственным кровообращением — выполнена полностью, без особенностей", — рассказал заведующий кардиологическим отделением хирург Валентин Филатов.
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Объявление о пожаре в здании застало медиков во время хирургического вмешательства, однако врачи продолжили свою работу без паники, постоянно проверяя работоспособность оборудования. Операция началась в 8:00 утра по местному времени, а сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 12:00. После хирургического вмешательства пациента перевезли в другую клинику.
Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию во время пожара. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Напомним, пожар в кардиоцентре произошёл сегодня, 2 апреля. После сообщения о возгорании из здания стали эвакуировать пациентов и сотрудников, однако внутри здания осталась бригада врачей из восьми человек, которые продолжили операцию, несмотря на чрезвычайную ситуацию.
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