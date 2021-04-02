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Схватил за волосы и повалил на снег: в Новосибирске мужчина с ножом прямо под камерами школы ограбил девочку — видео

Нападавший был в защитной маске и капюшоне.

2 апреля 2021, 07:30

Неизвестный ограбил девочку прямо под камерами школы. Видео © ГУ МВД по Новосибирской области

Во дворе школы № 177 в Новосибирске неизвестный мужчина днём напал на несовершеннолетнюю и, угрожая ей ножом, забрал телефон. Полиция устанавливает личность подозреваемого, сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

"Неизвестный с применением предмета, похожего на нож, открыто завладел мобильным телефоном у несовершеннолетней, затем скрылся в сторону остановки общественного транспорта "Есенина", — говорится в записи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемому на вид 30–35 лет, рост около 180 сантиметров. Всех, кто узнает его, просят обращаться в полицию.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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