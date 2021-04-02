Схватил за волосы и повалил на снег: в Новосибирске мужчина с ножом прямо под камерами школы ограбил девочку — видео
Нападавший был в защитной маске и капюшоне.
Неизвестный ограбил девочку прямо под камерами школы. Видео © ГУ МВД по Новосибирской области
Во дворе школы № 177 в Новосибирске неизвестный мужчина днём напал на несовершеннолетнюю и, угрожая ей ножом, забрал телефон. Полиция устанавливает личность подозреваемого, сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.
"Неизвестный с применением предмета, похожего на нож, открыто завладел мобильным телефоном у несовершеннолетней, затем скрылся в сторону остановки общественного транспорта "Есенина", — говорится в записи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемому на вид 30–35 лет, рост около 180 сантиметров. Всех, кто узнает его, просят обращаться в полицию.
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