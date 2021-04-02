Кости собирали по кусочкам: Лайф узнал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом
Женщина до сих пор не приходила в себя.
Фото © LIFE
Состояние женщины, пострадавшей накануне в резонансном ДТП на Садовом кольце, оценивается как тяжёлое, но без отрицательной динамики. Как рассказал Лайфу источник, она находится без сознания.
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Врачи зашили разрыв селезёнки и по частям собрали кости таза, но при этом, как уточняет наш собеседник, прогноз остаётся пессимистичным.
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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы.
В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.
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