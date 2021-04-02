Кости собирали по кусочкам: Лайф узнал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Состояние женщины, пострадавшей накануне в резонансном ДТП на Садовом кольце, оценивается как тяжёлое, но без отрицательной динамики. Как рассказал Лайфу источник, она находится без сознания.

Врачи зашили разрыв селезёнки и по частям собрали кости таза, но при этом, как уточняет наш собеседник, прогноз остаётся пессимистичным.

В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.

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