Пашинян намерен приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен приехать в Москву 7 апреля. В частности, он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы кабмина.

Отмечается, Пашинян уже ушёл на самоизоляцию перед встречей с российским лидером. Кроме личных приёмов и общественных мероприятий премьер будет работать по плановой повестке.