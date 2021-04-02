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Пашинян намерен приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Отмечается, что глава Кабмина Армении уже ушёл на самоизоляцию перед визитом в российскую столицу.

2 апреля 2021, 06:45
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян </p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен приехать в Москву 7 апреля. В частности, он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы кабмина.

Отмечается, Пашинян уже ушёл на самоизоляцию перед встречей с российским лидером. Кроме личных приёмов и общественных мероприятий премьер будет работать по плановой повестке.

Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном

Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Стали известны сроки отставки Пашиняна с поста премьер-министра Армении

Стали известны сроки отставки Пашиняна с поста премьер-министра Армении

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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