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Центробанк отозвал лицензии у двух банков и РНКО "РИБ"

Речь идёт о московском "Геобанке" и "Майкопбанке".

2 апреля 2021, 06:32
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "Геобанка", "Майкопбанка" и расчётной небанковской кредитной организации РИБ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что причиной для принятия подобного решения в отношении "Геобанка" стало то, что организация полностью утратила собственные средства, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Так как "Геобанк" является участником системы страхования вкладов, то средства будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

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Что касается "Майкопбанка", то он занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей. Кроме того, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, как и РНКО "РИБ".

Отмечается, что РИБ специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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