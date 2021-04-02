Депутат Рады обвинил Россию в крахе электроэнергетики Украины

Депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в продаже электричества по сниженным ценам. Он назвал это "гибридной энергетической войной" и заявил, что это способствует разрушению энергетической системы Незалежной.

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", — заявил он в эфире телеканала Рады.

Нардеп считает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии ни из России, ни из Белоруссии, поскольку у страны есть свои "серьёзные мощности".

Напомним, Украина с 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Также в феврале увеличилось количество поставок из Белоруссии. Позже и.о. министра энергетики Незалежной Юрий Витренко назвал условие отказа от импорта из РФ. По его словам, сперва необходимо провести масштабные ремонтные работы соответствующей инфраструктуры в стране, которая на сегодняшний день по большей части не работает.

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