Бойцу ММА оторвали палец во время поединка — видео
Жуткую травму Хетаг Плиев получил на турнире Cage Fury MMA в США.
Фото © instagram.com/khetag_pliev
Боец с российскими корнями Хетаг Плиев, который много лет представляет Канаду, провёл целый раунд поединка против Девина Гудейло (США) с жуткой травмой. Во время боя уроженцу Осетии оторвали палец.
April 2, 2021
Судьям и бойцам понадобилось какое-то время, чтобы найти палец. Его искали на канвасе и за октагоном, но он оказался в перчатке.
"Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул, но судья этого не заметил. Когда уже пошёл обмен ударами, тогда уже палец сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке", — так прокомментировал Плиев свою травму.
Сейчас здоровью Плиева ничего не угрожает, врачи смогли пришить палец.
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