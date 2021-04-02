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Бойцу ММА оторвали палец во время поединка — видео

Жуткую травму Хетаг Плиев получил на турнире Cage Fury MMA в США.

2 апреля 2021, 09:46

Фото © instagram.com/khetag_pliev

Боец с российскими корнями Хетаг Плиев, который много лет представляет Канаду, провёл целый раунд поединка против Девина Гудейло (США) с жуткой травмой. Во время боя уроженцу Осетии оторвали палец.

Судьям и бойцам понадобилось какое-то время, чтобы найти палец. Его искали на канвасе и за октагоном, но он оказался в перчатке.

"Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул, но судья этого не заметил. Когда уже пошёл обмен ударами, тогда уже палец сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке", — так прокомментировал Плиев свою травму.

Сейчас здоровью Плиева ничего не угрожает, врачи смогли пришить палец.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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