В полуфинале Кубка Гагарина всё те же клубы: когда заработает потолок зарплат

С введением жёсткого потолка зарплат хоккейные болельщики надеялись увидеть в главных матчах плей-офф новые клубы. Да и за последние годы многим уже приелся полуфинал от Западной конференции, где традиционно встречаются армейские гранды ЦСКА и СКА. Вот и сейчас в третий раунд турнира вышли всё те же коллективы, из года в год сражающиеся за главный трофей лиги.

Не увидели мы в полуфинале "Торпедо", "Сибирь", "Сочи", "Витязь" и другие клубы, которые, по идее, должны были значительно прибавить на фоне ослабленных лидеров. Лига поменяла правила игры, но это не способствовало в первый сезон значительному выравниванию команд. Почему так происходит, Лайфу рассказал известный отечественный тренер Вячеслав Быков.

— Я думаю, что тот потолок зарплат, который был принят, ещё обязательно заработает. Знаете, если мы посадим утром картошку, а уже вечером захотим выкопать новый урожай, ничего не получится. Нужно время, чтобы все команды адаптировались к новым финансовым правилам, топовые игроки равномерно распределились по клубам, а если у генменеджеров под кепкой останутся лишние деньги, то их нужно инвестировать в детские спортивные школы, надо развивать хоккейные академии в регионах.

Но не все в КХЛ разделяют точку зрения Быкова. Президент столичного ЦСКА Игорь Есмантович считает, что жёсткий потолок в 900 миллионов рублей негативно сказывается на качестве игры.

— Цифра 900 миллионов понятна для всех, но мы понимаем, что теряем качество хоккея с отъездом наших ребят. Это касается не только ЦСКА, теряет вся Лига. Уезжает много хороших и перспективных ребят, и критериев, чтобы они оставались в стране, пока нет.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович. Фото © КХЛ

— Мы работаем в этом направлении, — также отметил Есмантович. — Есть определённые поручения. Наверное, первая ступень скоро состоится, мы её ждём. Потолок зарплат ударит по мастерству не только уезжающих хоккеистов, но и тех, кого мы приглашаем в свою страну. Чтобы это понимать, нужно и у североамериканской лиги забирать ведущих игроков. На данный момент таких критериев нет.

Опасения господина Есмантовича понять можно. Ещё совсем недавно у главного по селекции в ЦСКА была неограниченная возможность скупать лучших игроков не только Лиги, но и тех, у кого не получилось заиграть в НХЛ. Забирали армейцы в Москву и целые звенья, как в случае с "Сибирью", которая за кругленькую сумму рассталась с ведущими своими хоккеистами — Шумаковым, Окуловым и Шалуновым. Последние двое сейчас составляют главную ударную силу москвичей, и не факт, что оба по окончании сезона решат остаться в ЦСКА, а не рвануть за океан в НХЛ.

Но заваливать и заманивать игроков огромными деньгами (причём не всегда своими) большого ума не надо. Куда сложнее выполнять истинную работу генменеджера: находить таланты, воспитывать их, строить в клубе правильную вертикаль, пошагово развивать и вести хоккеистов от ДЮСШ до КХЛ, зарабатывать самим, а не кормиться из бюджета страны, жить по средствам.

— Функции генерального менеджера — это структурирование своего клуба, — отметил Быков в разговоре с Лайфом. — Он обязан правильно построить работу, чтобы была возможность развивать своих доморощенных игроков. Родители, семья, антураж — всё это взаимосвязано. Построение семьи в клубе, я бы так сказал.

Вячеслав Быков. Фото © КХЛ

— Если мы будем постоянно покупать игроков, разбрасываться деньгами, вперёд мы не продвинемся. Это вот как раз искусство менеджера — создать коллектив, способный завоёвывать призовые места, бороться за Кубок Гагарина на те средства, которые им предоставлены. Ведь все же команды в одинаковых условиях находятся. И вот в этих одинаковых обстоятельствах будет просматриваться искусство, профессионализм и качество работы генменеджеров. Думаю, и в Москве, и в других городах достаточно ребятишек, которые приходят в клуб, но мы же ищем на стороне кого-то получше. Так действует НХЛ, ходит по миру с граблями и собирает таланты, — пояснил Быков.

Минувшей весной ЦСКА покинули крутые игроки. Капризов, Сорокин, Григоренко — все они сделали для команды много хорошего, давали результат, а вот заменить их на 100% оказалось не так просто. Это было видно в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против "Локомотива", где красно-синие чуть было не сложили с себя полномочия действующего чемпиона. А ведь в следующем сезоне армейцам будет куда сложнее. Теперь увести из какой-либо команды перспективного и сильного игрока проблематично. Раньше этот вопрос спокойно решался за счёт больших халявных денег, теперь так нельзя. А что же можно? Можно и нужно отбросить мысль о быстром положительном результате, эти времена прошли, и начинать делать ставку на своих воспитанников, разбавляя их, если, конечно, это необходимо, качественными легионерами.

— Страна у нас продуктивная, даёт всегда хорошие резервы, — говорит Быков. — И мы должны этим пользоваться, должны поступать правильно. Необходимо работать внутри коллектива, тогда и 900 миллионов рублей на зарплаты будет хватать, даже меньше. А оставшиеся деньги можно на новые технологии, на детских тренеров, на какие-то дополнительные технические преобразования, на инфраструктуру направить. Это целый комплекс работы. И я уверен, что Лига поступила правильно, создав этот потолок зарплат. А тем более сейчас, когда экономическая ситуация тяжёлая.

— Вообще-то, клуб обязан уметь зарабатывать деньги. Так происходит во всём мире. Что заработал, то и потратил. Это называется жить по средствам. Составляется бюджет, есть какие-то спонсоры, готовые платить клубу за рекламу своего товара. Однако большая часть средств должна поступать от продажи билетов, а зрители идут на хороший хоккей. Они хотят видеть своих доморощенных игроков. Вот и получается, что заполняемость стадиона — это работа генменеджера и команды. А мы тащим деньги из бюджета страны на зарплату хоккеистам. Это неправильно. Почему с таким же успехом мы не можем эти деньги потратить на детские сады, к примеру. Они бы детишкам очень пригодились, — заключил Быков.

Что ж, как мы видим, в российском хоккее наступают большие перемены, которые, надеемся, пойдут на пользу всем клубам Лиги. И, возможно, уже в следующем году сезон в КХЛ будет более непредсказуемым, но в то же время не менее профессиональным.

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