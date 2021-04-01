Триумф Армении, казус с воротами и шедевр из Лихтенштейна: обзор первых матчей отбора ЧМ-2022

Международная пауза из-за игр отбора чемпионата мира 2022 года подошла к концу. Командам пришлось провести по три матча буквально за неделю. Разумеется, и интересных результатов, и самых разных событий хватало. Не только у нашей сборной.

Девять очков Армении

Команда испанца Хоакина Капарроса сумела привести в экстаз всех, кому небезразлична судьба армянской сборной. Три матча — три победы. Казалось бы, ну ладно, Лихтенштейн обыграли, но в этот же список попали и Румыния с Исландией — не самые простые соперники. И теперь в группе с Германией лидер — именно Армения. Добавим, что максимально возможное количество баллов также сумели набрать Дания, Англия и Италия.

Немцы же неожиданно дома уступили Северной Македонии, за которую, несмотря на свои 38 лет, продолжает зажигать Горан Пандев. Бундестим проиграла в квалификации впервые с 2001 года. Не самый радостный сигнал перед Евро, где немцам досталась очень тяжёлая группа с Францией и Португалией.

Казус с воротами

Начало матча Швейцария — Литва отложили на 15 минут по очень странной причине. Оказалось, что ворота на стадионе в Санкт-Галлене выше положенного на 5–10 сантиметров. Причём их размеры не соответствовали не только норме, но и отличались друг от друга. В итоге ворота быстренько заменили, а хозяева сумели победить — 1:0.

Y nos quejamos de otros lados? No arrancamos el Suiza🇨🇭vs Lituania 🇱🇹 porque una portería está mal colocada y tenía 10 centímetros más de altura que la otra! Ya fueron por otra! 😱😂😂😂 pic.twitter.com/DEP9q1WJWr — Marco Cancino (@MarcoCancino) March 28, 2021

Разгромы Бельгии и Японии

Выйдем немного за пределы Старого Света. Сборная Японии, которая тоже пытается изо всех сил отобраться в Катар, 30 марта играла с Монголией. Подобрать какие-то эпитеты, чтобы описать матч, сложно, поэтому просто напишем счёт: 14:0. У японцев в своей группе пока просто сумасшедшая разница забитых и пропущенных — 27:0. Вот как надо хотеть в Катар.

Чуть меньше в ворота Белоруссии забили футболисты сборной Бельгии. Они остановились на восьми голах, однако журналистам и болельщикам и этого хватило для всеобщего гнева в соцсетях и публикациях. Некоторые называли всё это базаром и позором, а кто-то и вовсе предлагал запретить показывать матчи сборной по телевидению.

Шедевер от "карлика"

Наверняка до этого дня вы ничего не знали о 22-летнем игроке сборной Лихтенштейна Янике Фрике. А теперь будет повод изучить его биографию, ведь в матче с Исландией он забил нереальный гол. В футболе это называют "сухим листом". Фрик решил не подать, а пробить с углового, и не прогадал! Насколько это круто, вы можете оценить сами.

Ну и вишенка на торте – сухой лист из Лихтенштейна 🍁



Сборная Лихтенштейна. Сухой лист. Теперь ты видел всё 🤯 pic.twitter.com/Ebu1WSiKms — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

Европейская квалификация ЧМ-2022 возобновится в сентябре, после континентального форума. Мы уже ждём матчи сборных и сильно по ним скучаем.

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