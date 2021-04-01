Снова "Зенит" или новый король: сезон в РПЛ выходит на финишную прямую

Сезон в Российской премьер-лиге выходит на финишную прямую. Больше никаких пауз — только суровый отечественный футбол и борьба за места под солнцем. С учётом серьёзного падения нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА их становится всё меньше и меньше. Что это значит для зрителя — только ожесточённую борьбу в каждом матче.

Снова "Зенит"?

Клуб из Санкт-Петербурга идёт на третий титул. Если зимой сомнений в чемпионстве сине-бело-голубых было немного, то по весне их количество увеличилось. Тут вам и вылет из Кубка, и два не самых внятных матча в чемпионате на старте нового года. Всё это подлило масла в огонь интриги. Календарь у команды Семака не даст расслабиться: "Химки", "Сочи", "Краснодар", "Локомотив" и другие. Думается, что путь чемпионского титула в Северную столицу будет тернистым.

Против такого маршрута — целая группа команд, во главе которой "Спартак". После не самого удачного прошлого сезона команда Доменико Тедеско рвётся не просто к медалям, а к золоту. И ведь не пустой это всё звук. Москвичи очень мощно проводят весенний отрезок. Не верите? Позвоните в "Краснодар" или "Урал". Правда, и у народной команды календарь мама не горюй: два московских дерби с ЦСКА и "Локомотивом", вояжи в Ростов и Грозный, а ещё и "Химки", которые разыгрались, да "Уфа" с Шамилем Газизовым и Остоном Уруновым.

Одна медаль на шестерых

Ожесточённая борьба развернётся за бронзу. Там претендентов сразу шесть. "Локомотив", ЦСКА и "Сочи" пока в роли лидеров, но уж больно невелик их задел. "Динамо" наступает на пятки, а сзади ещё и "Рубин" с "Ростовом" всё контролируют. Вот и начинаются скачки.

После зимней паузы очень лихо выглядят железнодорожники. Марко Николич зимой проделал серьёзную работу с командой, добавил яркий акцент в виде защитника Пабло, и заработало. Даже Фёдор Смолов забивает, и очень эффектно. Но и у "Динамо" с "Рубином" весна получается ударной. Сандро Шварц продолжает раскрывать новые имена у бело-голубых. Вот уже и Арсен Захарян радует глаз, а ещё и Константин Тюкавин, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулёв и многие другие. А вот у Леонида Слуцкого продолжает зажигать Хвича Кварацхелия. Лето у него будет насыщенным и событийным. "Рубину" же нужно искать или раскрывать новые бриллианты. Но и тут у казанцев порядок: хорош Макаров, радует глаз дебютант сборной Самошников, а Юрий Дюпин, кажется, готов тащить вечно.

ЦСКА к решающему отрезку подходит в состоянии перезагрузки. Ивица Олич — это интересно, но совсем непонятно. Хорват — легенда клуба, но без опыта работы главным тренером. Забот у него очень много, ведь непопадание в тройку явно не устроит ни болельщиков, ни руководство армейцев. У южан — "Сочи" и "Ростова" — планы тоже амбициозные. Команда Владимира Федотова уже успела удивить всех и каждого, и как бы хорошо в этом всём смотрелась медаль. У ростовчан же появился новый лидер — Али Соу, и с ним бороться за бронзу будет, конечно, легче, но без стабильности, которая так нужна команде Валерия Карпина, сделать это будет нереально.

А что внизу?

Во второй половине таблицы неожиданно место себе нашёл "Краснодар". Парадокс: команда Мурада Мусаева — единственная из наших смогла выйти в евровесну, однако провалила не только её, но и вторую часть сезона. "Быки" ещё далеко не всё потеряли, но наверстать упущенное будет сложно. Тем более что финал сезона у южан достаточно тяжёлый: "Зенит", "Рубин", "Сочи", ЦСКА и "Ростов". Если в этих матчах набрать максимум, то, может, и удастся запрыгнуть в европоезд.

"Химки" лихо перезагрузились с Игорем Черевченко и уже находятся в десятке. Понятно, что претендовать на Еврокубки команде из Подмосковья будет непросто, но с задачей потрепать нервы всем вокруг они справятся. "Ахмат" и "Урал", судя по всему, могут спать спокойно: опасная зона далеко позади, сильно выше уже не забраться. Потому можно доигрывать сезон, но и не забывать кусать "небожителей".

За стыки поборются три команды. С "Тамбовом", кажется, всё ясно. Команда еле-еле доигрывает сезон и вряд ли избежит прямого вылета. Вопрос: куда — в ФНЛ, ПФЛ или вовсе Небесную лигу. "Арсенал" и "Уфа" могут быть фаворитами в борьбе с "Ротором" за счёт опыта. К тому же у волгоградцев перестановки в тренерском штабе: главным тренером назначили Юрия Батуренко, но у него для этого нет нужной лицензии. На матчах вести за собой команду будет Хасанби Биджиев. Пока совсем не ясно, как это отразится на итоговом положении.

Кажется, что до 16 мая — дня, когда закончится сезон в РПЛ, очень далеко. Но дорога в семь туров пролетит быстро и незаметно. Понятно, что она будет со множеством поворотов, лихих перевалов и сюрпризов. Но разве бывало иначе? Стартуем 3 апреля в Волгограде!

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