Очередная провокация: в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США

Заявление представителей Минобороны Украины о поддержке со стороны США в случае так называемой российской агрессии носит провокационный характер. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

"Я считаю, что идёт подготовка мнения и общественных настроений на то, что армия Украины будет проводить наступательную операцию на Донбасс. Никак по-другому это заявление интерпретировать невозможно", — отметил парламентарий.

По мнению сенатора, внутренний конфликт, который сегодня наблюдается в американском обществе, не даст главе Штатов Джо Байдену применять вооружение и жертвовать собственными солдатами ради Украины. Кроме того, Морозов напомнил, что российский лидер Владимир Путин несколько раз заявлял, что Москва не позволит совершать геноцид жителей Донбасса. Подобными выпадами Украина попросту хочет придать себе больший политический вес, добавил сенатор.

"То, что им говорят в Пентагоне, не всегда соответствует тому, на что готова американская политика. Одно дело — заявлять, а другое дело — реально поступать", — заключил он.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.

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