Студия Горького снимет документальный фильм о россиянке, примкнувшей к террористам

Киностудия имени Горького начала съёмки документального фильма о российской девушке, принявшей ислам, сбежавшей из родного города и присоединившейся к террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба студии в группе в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы знаем громкую историю московской студентки Варвары Карауловой, которая в 2015 году дважды пыталась бежать к жениху. Много молодых женщин из разных стран, в том числе из России, по сей день остаются в лагерях и тюрьмах на территории Сирии", — приводит слова креативного продюсера документального кино Анастасии Рыциной ТАСС.

Она заметила, что картина под рабочим названием "Из Тюмени в халифат" актуальна, так как показывает беззащитность человека перед новыми концепциями. По сюжету девушка в 19 лет принимает ислам, покидает родной город и присоединяется к террористической организации ИГИЛ*, где живёт в лагере с двумя детьми, а её муж уже полтора года находится в тюрьме. Внуков пытаются вывезти к себе бабушки из России и Германии, и героине предстоит выбрать, стоит ли отдать им детей.

Режиссёром картины станет Евдокия Москвина, ранее работавшая в лагере беженцев в Сирии во время съёмок документального кино "Запрещённые дети" — о спасении пятерых чеченских девочек, потерявших родителей в сирийском конфликте. У неё остались уникальные кадры из лагеря, которые также войдут в новый фильм. Сама же режиссёр заметила, что для неё важно показать сложность морального выбора матери, которая отпускает детей в независимую от неё жизнь.

Съёмки фильма планируются в России, Германии и Сирии, а завершить их хотят осенью текущего года.

Напомним, Варвара Караулова была арестована в 2015 году после того, как сменила имя и фамилию на Александру Иванову, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ. По возвращении на родину она была осуждена на четыре с половиной года колонии, однако вышла по УДО. С августа прошлого года ей запретили выходить из дома после 22:00 в течение почти девяти лет. Летом 2020 года она вышла замуж за одного из своих адвокатов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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