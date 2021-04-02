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МИД рассчитывает на строгое соблюдение норм мореплавания в районе "Северного потока – 2"

Так в ведомстве отреагировали на сообщения об активизации военных кораблей в зоне строительства газопровода.

2 апреля 2021, 09:09
<p>Фото © ТАСС / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / dpa</p>

Фото © ТАСС / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / dpa

После сообщений о появлении иностранных военных кораблей в районе укладки трубопровода "Северный поток – 2" в МИД РФ заявили, что рассчитывают на соблюдение норм мореплавания.

"Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться, и продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон", — цитирует замминистра Александра Грушко ТАСС.

"На реальный ущерб не решатся": В Госдуме оценили появление иностранных военных кораблей в зоне "Северного потока – 2"

"На реальный ущерб не решатся": В Госдуме оценили появление иностранных военных кораблей в зоне "Северного потока – 2"

Он добавил, что Москва уверена в завершении строительства до конца 2021 года и надеется, что действия по срыву этих работ не будут предприниматься.

ВМС Польши отреагировали на обвинения в провокациях против "Северного потока – 2"

ВМС Польши отреагировали на обвинения в провокациях против "Северного потока – 2"

Напомним, 1 апреля компания Nord Strean AG сообщила о повышенной активности военных кораблей в районе укладки трубопровода. Оператор проекта назвал это умышленной провокацией, которая может привести к аварийному повреждению инфраструктуры. Также компания показала видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока – 2".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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