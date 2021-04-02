МИД рассчитывает на строгое соблюдение норм мореплавания в районе "Северного потока – 2"

После сообщений о появлении иностранных военных кораблей в районе укладки трубопровода "Северный поток – 2" в МИД РФ заявили, что рассчитывают на соблюдение норм мореплавания.

"Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться, и продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон", — цитирует замминистра Александра Грушко ТАСС.

Он добавил, что Москва уверена в завершении строительства до конца 2021 года и надеется, что действия по срыву этих работ не будут предприниматься.

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