МИД рассчитывает на строгое соблюдение норм мореплавания в районе "Северного потока – 2"
Так в ведомстве отреагировали на сообщения об активизации военных кораблей в зоне строительства газопровода.
Фото © ТАСС / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / dpa
После сообщений о появлении иностранных военных кораблей в районе укладки трубопровода "Северный поток – 2" в МИД РФ заявили, что рассчитывают на соблюдение норм мореплавания.
"Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться, и продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон", — цитирует замминистра Александра Грушко ТАСС.
"На реальный ущерб не решатся": В Госдуме оценили появление иностранных военных кораблей в зоне "Северного потока – 2"
Он добавил, что Москва уверена в завершении строительства до конца 2021 года и надеется, что действия по срыву этих работ не будут предприниматься.
Напомним, 1 апреля компания Nord Strean AG сообщила о повышенной активности военных кораблей в районе укладки трубопровода. Оператор проекта назвал это умышленной провокацией, которая может привести к аварийному повреждению инфраструктуры. Также компания показала видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока – 2".
Лента новостей
"Немножко трудно для меня": Сын Водяновой в прямом эфире показал, как плохо говорит по-русски — видео
сегодня в 09:06
В МИД назвали фейком разговоры о грядущем конфликте России и Украины
сегодня в 08:59
"Превращаюсь в мужика": Удаливший обвисшую кожу юморист из "Кривого зеркала" ищет невесту
сегодня в 08:56
Выбор редакции
В МИД назвали фейком разговоры о грядущем конфликте России и Украины
Париж заявил о несогласии с Берлином по "Северному потоку — 2"
Очередная провокация: в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США
В Кремле опровергли, что в Нагорном Карабахе применялись "Искандеры"
13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин
Комментариев: 0