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В МИД назвали фейком разговоры о грядущем конфликте России и Украины

Москва не заинтересована в военной конфронтации, подчеркнули там.

2 апреля 2021, 08:59
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Разговоры о грядущем конфликте России и Украины являются очередным фейком. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с РИА "Новости".

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти", — сказал дипломат.

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Руденко подчеркнул, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

Напомним, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Кроме того, он декларировал планы увеличения военного присутствия в Донбассе и на Крымском направлении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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