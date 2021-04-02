В МИД назвали фейком разговоры о грядущем конфликте России и Украины
Москва не заинтересована в военной конфронтации, подчеркнули там.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Разговоры о грядущем конфликте России и Украины являются очередным фейком. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с РИА "Новости".
"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти", — сказал дипломат.
Руденко подчеркнул, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Напомним, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Кроме того, он декларировал планы увеличения военного присутствия в Донбассе и на Крымском направлении.
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