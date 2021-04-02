В МИД назвали фейком разговоры о грядущем конфликте России и Украины

Разговоры о грядущем конфликте России и Украины являются очередным фейком. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с РИА "Новости".

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти", — сказал дипломат.

Руденко подчеркнул, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

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