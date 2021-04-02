Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Париж заявил о несогласии с Берлином по "Северному потоку — 2"

Подходы двух столиц не совпадают, заметили во французском МИД.

2 апреля 2021, 09:10
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Позиции Франции и Германии по проекту "Северный поток — 2" различаются, но страны ведут переговоры для их сближения. Об этом рассказал госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

"Наши подходы не совпадают. Но мы ведём дискуссии для их сближения", — сказал Бон в эфире телеканала BFM.

Бон напомнил свою прежнюю позицию по проекту, считая, что он приведёт к газовой зависимости от России.

"Северный поток – 2" построен на 95%

"Северный поток – 2" построен на 95%

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода. Компания — оператор проекта назвала это умышленной провокацией, которая может привести к аварийному повреждению "Северного потока — 2". Там напомнили, что при реализации подобных проектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. При этом в Госдуме посчитали, что такая активность ни на что не повлияет.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД рассчитывает на строгое соблюдение норм мореплавания в районе "Северного потока – 2"

сегодня в 09:09

"Это вопиющая ошибка": Французский политик раскритиковал власти за отказ от "Спутника V"

вчера в 22:55

Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе

сегодня в 09:28
Life

В Кремле опровергли, что в Нагорном Карабахе применялись "Искандеры"

сегодня в 10:02

13-летняя школьница родила во время экзамена по математике, и родители винят во всём карантин

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1