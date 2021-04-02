Париж заявил о несогласии с Берлином по "Северному потоку — 2"

Позиции Франции и Германии по проекту "Северный поток — 2" различаются, но страны ведут переговоры для их сближения. Об этом рассказал госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

"Наши подходы не совпадают. Но мы ведём дискуссии для их сближения", — сказал Бон в эфире телеканала BFM.

Бон напомнил свою прежнюю позицию по проекту, считая, что он приведёт к газовой зависимости от России.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода. Компания — оператор проекта назвала это умышленной провокацией, которая может привести к аварийному повреждению "Северного потока — 2". Там напомнили, что при реализации подобных проектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. При этом в Госдуме посчитали, что такая активность ни на что не повлияет.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы