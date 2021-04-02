Родственники мытищинского стрелка могут стать фигурантами дела о незаконном хранении оружия
Речь идёт о супруге Барданова и его детях — двух сыновьях и двух дочерях.
Владимир Барданов. Фото © LIFE
Родные 61-летнего Владимира Барданова, который 30 марта открыл огонь в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские, могут стать фигурантами уголовного дела о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. Об этом заявил адвокат Евгений Корчаго.
"Это произойдёт, если следствие докажет, что кто-то из семьи знал о незаконно хранящемся в доме оружии, но не пресёк преступление. Скажем, если кто-либо из соседей расскажет, что слышал от членов семьи об этом арсенале или видел, что они помогали перевозить это оружие", — пояснил юрист в беседе с сайтом kp.ru, уточнив, что у любого гражданина есть право не давать показания против ближайших родственников.
По данным издания, изначально Бардановы отказались от участия в допросе, попросив дать им время на поиски адвокатов. А немного позже все члены семьи заявили, что никто ничего не знал о хранении в доме боевого оружия.
Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.
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