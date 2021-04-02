Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Представитель агентства сообщил журналистам, что артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. При этом спикер не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года.