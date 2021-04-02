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Азербайджан заявил о применении "Искандеров" армянской стороной в Карабахе

Ранее президент республики Ильхам Алиев опровергал эту информацию.

2 апреля 2021, 09:28

Виды Нагорного Карабаха

Фото © мультимедиа.минобороны.рф

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Представитель агентства сообщил журналистам, что артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. При этом спикер не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года.

Минобороны РФ заявило, что "Искандеры-М" не применялись в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ заявило, что "Искандеры-М" не применялись в Нагорном Карабахе

Отметим, что ранее и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил, опровергая слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства.

"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе

"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе

Ранее, 11 и 12 марта, президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Обсуждались, в частности, практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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