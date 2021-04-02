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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона за отказ удалить призывы к участию подростков в незаконной акции

Также будут рассмотрены протоколы в отношении Facebook.

2 апреля 2021, 10:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 3,2 миллиона рублей. Соцсеть ранее отказалась удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

"Суд признал виновной компанию Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 миллиона рублей", — заявили в суде.

Отметим, что сегодня в суде рассматриваются протоколы Роскомнадзора и в отношении компании Facebook. Штраф в размере 3,2 миллиона рублей вынесен в отношении Twitter по одному протоколу, по каждому из двух других компании могут быть оштрафованы на сумму до четырёх миллионов рублей.

"Глупый, бессмысленный ресурс": Журналист Красовский призвал заблокировать в России "Твиттер"

"Глупый, бессмысленный ресурс": Журналист Красовский призвал заблокировать в России "Твиттер"

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность доступа ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

Роскомнадзор: Twitter удалил треть запрещённого контента

Роскомнадзор: Twitter удалил треть запрещённого контента

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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