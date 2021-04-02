Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона за отказ удалить призывы к участию подростков в незаконной акции

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 3,2 миллиона рублей. Соцсеть ранее отказалась удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

"Суд признал виновной компанию Twitter по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 миллиона рублей", — заявили в суде.

Отметим, что сегодня в суде рассматриваются протоколы Роскомнадзора и в отношении компании Facebook. Штраф в размере 3,2 миллиона рублей вынесен в отношении Twitter по одному протоколу, по каждому из двух других компании могут быть оштрафованы на сумму до четырёх миллионов рублей.

Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность доступа ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что готовы к диалогу с "Твиттером", однако представители соцсети пока не выходили на контакт, ответов на запросы тоже не поступало. А затем в Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Twitter через месяц, если сервис не удалит запрещённую информацию.

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