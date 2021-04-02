В Кремле отреагировали на возможное усиление войск НАТО вокруг Украины

Возможное усиление войск НАТО вокруг Украины потребует от России дополнительных мер по обеспечению безопасности территории. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. Это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению её безопасности. Постановка вопроса, что РФ является противником каким-то, с нашей точки зрения, является неуместной и неприемлемой", — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Россия не угрожала и не будет угрожать вооружённым конфликтом на территории Украины, подчеркнув, что "на этом и строится наша позиция".

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.

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