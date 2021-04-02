В Кремле отреагировали на возможное усиление войск НАТО вокруг Украины
Россия не угрожала и не будет угрожать вооружённым конфликтом на территории Украины, подчеркнули там.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Возможное усиление войск НАТО вокруг Украины потребует от России дополнительных мер по обеспечению безопасности территории. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. Это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению её безопасности. Постановка вопроса, что РФ является противником каким-то, с нашей точки зрения, является неуместной и неприемлемой", — сказал представитель Кремля.
Очередная провокация: в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США
Также Песков отметил, что Россия не угрожала и не будет угрожать вооружённым конфликтом на территории Украины, подчеркнув, что "на этом и строится наша позиция".
Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве.
Выбор редакции
"Провокации имеют место": Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
Очередная провокация: в Совфеде отреагировали на заявление Минобороны Украины о поддержке со стороны США
Глава РФПИ рассказал Путину о роботе-конвейере, создающем 300 тестов на ковид в час
"Оставил бы такую же": Познер раскрыл содержание записки Жванецкого в Стене Плача
ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации
Комментариев: 0