"Провокации имеют место": Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о пугающей действительности на линии боевого соприкосновения в Донбассе.

"Риторика у нас абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся выдавать желаемое за действительное. К нашему сожалению, действительность пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны ВС Украины имеют место. Они не единичные, а множественные", — сказал Песков.

Он оценил заявления Киева о необходимости привлечения войск НАТО, заметив, что такие утверждения говорят сами за себя.

Песков также отметил, что Россия не поддержала предложение главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука об обеспечении соблюдения всеобъемлющего перемирия, так как может только работать на то, чтобы ранее достигнутые договорённости выполнялись.

"РФ может использовать своё влияние, но Россия не является участницей конфликта. Перемирие касается тех, кто на линии соприкосновения — украинских ВС и ВС самопровозглашённых республик", — добавил пресс-секретарь.

Как сообщал Лайф, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев собирается усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, это ответные меры на действия России, которая якобы увеличивает количество военных у границы с Украиной. В Кремле ответили, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства.

Авторы