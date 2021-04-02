"Нужно тормознуть": Трихолог объяснила влияние стресса на выпадение волос

Стресс одинаково влияет на выпадение волос у мужчин и женщин, даже если иногда кажется, что это не так. Об этом рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

"У мужчин из-за того, что волосы короткие, они этого не замечают. А вот женщины с длинными волосами, конечно, замечают обильное выпадение на фоне стресса", — приводит её слова телеканал "Звезда".

Галлямова заметила, что этот процесс "нужно тормознуть", так как он приводит к нарушению ритма смены волос, а вместе с другими выпадают те волосы, которые находились бы в фазе роста ещё долгое время. Однако чаще всего происходит самоизлечение благодаря нормализации психологического состояния человека, но для этого необходимо время.

Выпадение волос может происходить по трём сценариям: когда этот процесс не слишком беспокоит и всё приходит в норму самостоятельно, когда при обнаружении проблемы люди сразу идут к врачу для лечения, а третий тип врачи называют людьми с хроническим телогенным выпадением волос, когда саморегуляция организма не останавливает обильное выпадение.

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