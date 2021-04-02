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"Нужно тормознуть": Трихолог объяснила влияние стресса на выпадение волос

По её словам, проблема может развиваться по трём сценариям.

2 апреля 2021, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стресс одинаково влияет на выпадение волос у мужчин и женщин, даже если иногда кажется, что это не так. Об этом рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

"У мужчин из-за того, что волосы короткие, они этого не замечают. А вот женщины с длинными волосами, конечно, замечают обильное выпадение на фоне стресса", — приводит её слова телеканал "Звезда".

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Галлямова заметила, что этот процесс "нужно тормознуть", так как он приводит к нарушению ритма смены волос, а вместе с другими выпадают те волосы, которые находились бы в фазе роста ещё долгое время. Однако чаще всего происходит самоизлечение благодаря нормализации психологического состояния человека, но для этого необходимо время.

Выпадение волос может происходить по трём сценариям: когда этот процесс не слишком беспокоит и всё приходит в норму самостоятельно, когда при обнаружении проблемы люди сразу идут к врачу для лечения, а третий тип врачи называют людьми с хроническим телогенным выпадением волос, когда саморегуляция организма не останавливает обильное выпадение.

Ранее врач-терапевт Арина Жегалина назвала болезнь, на которую указывают проблемы с ногтями и волосами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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