Россиян предупредили о подорожании ноутбуков

В России возможен рост цен на ноутбуки в связи с нехваткой чипов из-за проблем с логистикой на фоне пандемии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей крупнейших ретейлеров.

Так, по словам руководителя группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николая Петрова, за последние полгода сильнее всего подорожали портативные компьютеры нижнего ценового сегмента. Он отметил, что дефицит и рост цен, вероятно, будет наблюдаться практически во всех категориях электроники в ближайшие полгода.

С таким мнением согласен и вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. По его словам, возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года. При этом он заверил, что сейчас есть достаточный ассортимент лэптопов, но ситуация в дальнейшем может измениться.

В "М.Видео – Эльдорадо" в свою очередь сообщили, что глобальные сложности с производством полупроводников и резкие скачки спроса на отдельные категории товаров на фоне пандемии, безусловно, влияют на ситуацию с поставками в Россию. Отмечается, что в отдельных категориях заметны задержки и ограниченный объём поставок.

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