Похож на морского ската: утверждён облик нового российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Минобороны утвердило окончательный облик нового стелс-бомбардировщика, также известного под аббревиатурой ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации). Новая перспективная машина должна прийти на замену стратегическим ракетоносцам Ту-95МС и Ту-160. Вживую разработку по-прежнему ещё не видел никто, кроме конструкторов и людей, допущенных к гостайне. Хотя редкие фотографии и макеты уже просачивались в прессу.

Судя по описанию, новый бомбардировщик будут строить по аэродинамической схеме "летающее крыло", а приоритетами в функционале машины названы сниженная заметность и дальнобойность вооружения. Всё вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, будет размещаться только внутри фюзеляжа. Это техническое решение должно сделать ПАК ДА менее заметным на локаторах потенциального противника.

Серийные поставки новой машины начнутся в 2028–2029 годах. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров.

Ранее Лайф писал, как в США восхитились перспективным российским бомбардировщиком ПАК ДА. По мнению американских военных аналитиков, это фундаментально новый проект, способный стать представителем шестого поколения.

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