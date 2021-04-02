В Кремле снова опровергли, что в Нагорном Карабахе применялись "Искандеры"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения Баку об обнаружении частей "Искандеров" в Нагорном Карабахе. По словам представителя Кремля, ранее уже было подтверждено, что эти ракетные комплексы не использовались в ходе конфликта осенью 2020 года.

"Мне неизвестно, докладывали ли (президенту. — Прим. Лайфа) по линии военных, располагают ли они данными — это их прерогатива. Вы помните историю с "Искандерами", что они не применялись? Это было подтверждено", — отметил Песков.

Ранее азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило обломки ракет "Искандер", якобы обнаруженных в Карабахе. Артефакты привезли в Баку из города Шуши, где их якобы нашли при проведении очистки территорий от мин 15 марта 2021 года. Спикер ANAMA не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении армянской стороной осенью 2020 года. При этом ранее и Минобороны РФ, и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтверждали, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе.