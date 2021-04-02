Путину доложили об итогах консультаций посла Антонова в Кремле
В частности, дипломат встречался с помощником президента Юрием Ушаковым.
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Посла России в США Анатолия Антонова консультировало руководство международного блока Администрации Президента РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в частности, дипломат встречался с помощником президента Юрием Ушаковым. Об итогах консультаций было доложено Владимиру Путину.
"Разумеется, доложено, президент информируется. Кроме того, есть управление по внешней политике, которое работает совместно с МИД, и именно там происходили контакты", — проинформировал представитель Кремля.
Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.
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