Путину доложили об итогах консультаций посла Антонова в Кремле

Посла России в США Анатолия Антонова консультировало руководство международного блока Администрации Президента РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в частности, дипломат встречался с помощником президента Юрием Ушаковым. Об итогах консультаций было доложено Владимиру Путину.