Раскрыты дата перезапуска и имена ведущих "Дома-2"

Телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что "Дом-2" теперь будет выходить в его эфире. Полное название реалити-шоу теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь", выпуски проекта будут транслироваться утром и вечером с 19 апреля. Об этом сообщается в инстаграме телеканала.