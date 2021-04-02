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Раскрыты дата перезапуска и имена ведущих "Дома-2"

Звёздные участники останутся в проекте, но к ним присоединятся новые.

2 апреля 2021, 10:10

Скриншот © YouTube / "Дом-2"

"Дом-2" снова выйдет в эфир. Видео © Instagram / uchannelrussia

Телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что "Дом-2" теперь будет выходить в его эфире. Полное название реалити-шоу теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь", выпуски проекта будут транслироваться утром и вечером с 19 апреля. Об этом сообщается в инстаграме телеканала.

Как уточняет издание Super.ru, состав ведущих проекта не изменился, заправлять "Домом-2" будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Кроме того, в шоу также будут участвовать звёзды проекта, однако к ним присоединятся и новые.

Оно вернулось: кто купил "Дом-2", решив возродить скандальную телестройку

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Напомним, о закрытии телепроекта "Дом-2" стало известно в декабре 2020 года. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. Как рассказал экс-ведущий шоу, нынешние популярные участники останутся в деле.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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