Раскрыты дата перезапуска и имена ведущих "Дома-2"
Звёздные участники останутся в проекте, но к ним присоединятся новые.
Скриншот © YouTube / "Дом-2"
"Дом-2" снова выйдет в эфир. Видео © Instagram / uchannelrussia
Телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что "Дом-2" теперь будет выходить в его эфире. Полное название реалити-шоу теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь", выпуски проекта будут транслироваться утром и вечером с 19 апреля. Об этом сообщается в инстаграме телеканала.
Как уточняет издание Super.ru, состав ведущих проекта не изменился, заправлять "Домом-2" будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Кроме того, в шоу также будут участвовать звёзды проекта, однако к ним присоединятся и новые.
Напомним, о закрытии телепроекта "Дом-2" стало известно в декабре 2020 года. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. Как рассказал экс-ведущий шоу, нынешние популярные участники останутся в деле.
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