В Кремле подтвердили встречу Путина и Пашиняна 7 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 7 апреля в Москве планируется встреча Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Ранее об этом поспешила сообщить армянская сторона , добавив, что Пашинян ушёл на самоизоляцию перед встречей с российским лидером.

"В первую очередь будут обсуждаться ход имплементации трёхсторонней договорённости, которая положила конец боевым действиям в Карабахе; вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье; обмен мнениями по электоральному процессу, который начался в Армении, другие актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества", — проинформировал представитель Кремля.