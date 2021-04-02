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В Кремле подтвердили встречу Путина и Пашиняна 7 апреля

Лидеры стран обсудят имплементацию трёхсторонних договорённостей, положивших конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

2 апреля 2021, 10:21

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Фото (архивное) © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 7 апреля в Москве планируется встреча Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Ранее об этом поспешила сообщить армянская сторона, добавив, что Пашинян ушёл на самоизоляцию перед встречей с российским лидером.

Пашинян намерен приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Пашинян намерен приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

"В первую очередь будут обсуждаться ход имплементации трёхсторонней договорённости, которая положила конец боевым действиям в Карабахе; вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье; обмен мнениями по электоральному процессу, который начался в Армении, другие актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества", — проинформировал представитель Кремля.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. А не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

В Кремле прокомментировали решение Пашиняна уйти в отставку

Ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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