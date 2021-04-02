Стали известны имена врачей, прооперировавших пациента внутри горящего кардиоцентра в Благовещенске
Благодарность выдающимся медикам выразил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Врачи проводят операцию во время пожара в больнице. Фото © Instagram / va.orlov
Стали известны имена медиков из той самой бригады, которая, несмотря на пожар в здании кардиоцентра в Благовещенске, провела сложнейшую операцию на сердце. Фотографии медиков в своём инстаграме опубликовал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Коллаж © LIFE, фото © Instagram / va.orlov
Героически выстоявшими перед угрозой пожара медиками оказались главный врач, сердечно-сосудистый хирург первой категории, врач по рентгеноэндоваскулярной диагностике Александр Коротких, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин, сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов, заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Валентин Филатов, анестезиолог-реаниматолог Станислав Фукс, анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог Георгий Кондратов. Кроме того, в операции участвовали медсёстры Анжелика Хорсак и Елена Андреевская, санитарка Ирина Хангану.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко от имени Минздрава выразил благодарность медикам из Благовещенска.
"Врачи клиники кардиохирургии действовали чётко и слаженно, они сделали всё, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность", — заявил журналистам Мурашко.
Министр отметил, что, когда загорелась кровля здания, упомянутые врачи проводили аортокоронарное шунтирование, прервать которое было нельзя, так как пациент был подключён к аппарату искусственного кровообращения. В связи с этим бригада приняла решение перейти на резервный источник питания и кислорода и продолжить операцию, уточнил он.
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Кроме того, как подчеркнул Мурашко, благодаря слаженным действиям персонала клиники, который оперативно эвакуировал пациентов и посетителей, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, сегодня в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Всего из горящего здания было выведено 67 пациентов. В результате инцидента никто не пострадал. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.
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