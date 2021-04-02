Стали известны имена врачей, прооперировавших пациента внутри горящего кардиоцентра в Благовещенске

Стали известны имена медиков из той самой бригады, которая, несмотря на пожар в здании кардиоцентра в Благовещенске, провела сложнейшую операцию на сердце. Фотографии медиков в своём инстаграме опубликовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Коллаж © LIFE, фото © Instagram / va.orlov

Героически выстоявшими перед угрозой пожара медиками оказались главный врач, сердечно-сосудистый хирург первой категории, врач по рентгеноэндоваскулярной диагностике Александр Коротких, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин, сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов, заведующий кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Валентин Филатов, анестезиолог-реаниматолог Станислав Фукс, анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог Георгий Кондратов. Кроме того, в операции участвовали медсёстры Анжелика Хорсак и Елена Андреевская, санитарка Ирина Хангану.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко от имени Минздрава выразил благодарность медикам из Благовещенска.

"Врачи клиники кардиохирургии действовали чётко и слаженно, они сделали всё, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность", — заявил журналистам Мурашко.

Министр отметил, что, когда загорелась кровля здания, упомянутые врачи проводили аортокоронарное шунтирование, прервать которое было нельзя, так как пациент был подключён к аппарату искусственного кровообращения. В связи с этим бригада приняла решение перейти на резервный источник питания и кислорода и продолжить операцию, уточнил он.

Кроме того, как подчеркнул Мурашко, благодаря слаженным действиям персонала клиники, который оперативно эвакуировал пациентов и посетителей, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Всего из горящего здания было выведено 67 пациентов. В результате инцидента никто не пострадал. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.

Авторы