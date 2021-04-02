В Благовещенске наградят врачей, прооперировавших пациента внутри горящего кардиоцентра

Благовещенских врачей, прооперировавших пациента внутри горящего кардиоцентра, наградят. Видео © Instagram / va.orlov

Благовещенских медиков, которые оперировали пациента в горящем здании кардиоцентра, представят к награде. Кроме того, будут награждены пожарные, ликвидировавшие возгорание. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", — написал глава региона на своей странице в "Инстаграме".

Также Орлов отметил, что предварительной причиной возгорания в кардиоцентре стало короткое замыкание. Однако эту версию ещё предстоит подтвердить специалистам.

Напомним, днём 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. Однако одна бригада врачей отказалась покинуть здание. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Всего из горящего здания было выведено 67 пациентов. В результате инцидента никто не пострадал.

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