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В Благовещенске наградят врачей, прооперировавших пациента внутри горящего кардиоцентра

Здание законсервируют, так как оно является историческим, а после проведут реконструкцию.

2 апреля 2021, 08:09

Фото © Instagram / va.orlov

Благовещенских врачей, прооперировавших пациента внутри горящего кардиоцентра, наградят. Видео © Instagram / va.orlov

Благовещенских медиков, которые оперировали пациента в горящем здании кардиоцентра, представят к награде. Кроме того, будут награждены пожарные, ликвидировавшие возгорание. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара", — написал глава региона на своей странице в "Инстаграме".

"Человека надо было спасти": Врачи кардиоцентра в Благовещенске рассказали об операции во время пожара

"Человека надо было спасти": Врачи кардиоцентра в Благовещенске рассказали об операции во время пожара

Также Орлов отметил, что предварительной причиной возгорания в кардиоцентре стало короткое замыкание. Однако эту версию ещё предстоит подтвердить специалистам.

Напомним, днём 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. Однако одна бригада врачей отказалась покинуть здание. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Всего из горящего здания было выведено 67 пациентов. В результате инцидента никто не пострадал.

"У него вскрыта грудная клетка": Бригада врачей делает пациенту операцию внутри горящего кардиоцентра в Благовещенске

"У него вскрыта грудная клетка": Бригада врачей делает пациенту операцию внутри горящего кардиоцентра в Благовещенске

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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