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Вне конкуренции: россиянки вновь назвали Путина самым привлекательным мужчиной страны

А вот представители сильного пола наиболее красивыми считают самих себя.

2 апреля 2021, 08:00
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин сохранил лидерскую позицию в рейтинге самых привлекательных мужчин страны, по версии населения. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, оказавшиеся в распоряжении Лайфа.

Так, за главу государства свой голос отдало 18% мужчин и 17% женщин, что всего на один процентный пункт ниже в каждой группе опрошенных, чем годом ранее.

Однако среди мужского населения самым популярным ответом стал "Я сам". За этот вариант проголосовал почти каждый пятый мужчина России (19%).

Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

Следом расположился актёр Дмитрий Нагиев, предпочтение которому отдало 3% россиянок, немного уступили ему коллеги — Данила Козловский и Константин Хабенский (по 2% голосов от девушек). Популярность Нагиева и Хабенского немного подросла за год, а вот Козловского — несколько снизилась. Мужчины же других медиаперсон практически не называли, все набрали лишь по 1%.

В оба списка ответов также попали актёр Александр Петров, министр иностранных дел Сергей Лавров, телеведущий Иван Ургант, музыкант Егор Крид и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Опрос проводился с 22 по 31 марта 2021 года в 322 населённых пунктах России. Всего в нём участвовало по одной тысяче мужчин и женщин.

Ранее Лайф рассказывал, что в российской армии выбрали самую красивую девушку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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